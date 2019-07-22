AA Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'a ziyaret

TCDD Genel Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri İbrahim Kekeç, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum
Bölge Müdürü Tuncay Bekar'ı ziyaret etti.
Kekeç, TCDD Erzurum İşletme Müdürü Yunus Yeşilyurt ile bir süre önce AA Erzurum Bölge Müdürlüğüne atanan Bekar'ı ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.
Bekar ile bir süre sohbet eden Kekeç, AA'nın başarılı haberlerini takip ettiklerini belirterek, TCDD'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bekar'da, AA'nın çalışmaları hakkında Kekeç'i bilgilendirdi.