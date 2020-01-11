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AA, Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e bombardımanını havadan görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırı altında tuttuğu İdlib'in Maarratünnuman ilçe merkezine düşen bombaları, "drone" ile görüntüledi.

11.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:23
Anadolu Ajansı (AA), Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırı altında tuttuğu 'in Maarratünnuman ilçe merkezine düşen bombaları, "drone" ile görüntüledi.
Esed rejiminin, İdlib'in güney kırsalındaki sivil yerleşimlere saldırıları sürüyor. Saldırıların hedefinde ise İdlib'in güneyindeki Maarratünnuman ilçesi yer alıyor.
AA muhabirleri, Maarratünnuman merkezine bombardımanı havadan görüntüledi.
Söz konusu görüntülerde, ilçedeki sivillerin evlerine düşen bombalar kaydedildi.
Görüntülerde, kentin harabeye döndüğü, saldırıların ise hedef gözetmeksizin yapıldığı dikkati çekiyor.
Maarratünnuman merkezi ve kırsalına yoğun saldırılar sonucu on binlerce sivil, ilçedeki evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
AA, Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'e bombardımanını havadan görüntüledi

Anadolu Ajansı, Beşşar Esed, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


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