Ekonomistler Türkiye ekonomisi için 1. çeyrekte yüzde 2,5 daralma bekliyor

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Mayıs Cuma günü açıklanacak 2019 yılı 1. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistler yılın 1. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,5 daralmasını bekliyor.

DARALMANIN YÜZDE 1,7-4,3 ARALIĞINDA OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Ankete katılan ekonomistler 1. çeyrekte ekonomideki daralmanın yüzde 1,7-4,3 aralığında olacağını tahmin ediyor.

BÜYÜME BEKLENTİLERİNİN ORTALAMASI YÜZDE 0,1 OLDU

Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 2,3, en düşük yüzde eksi 2 oldu.

Türkiye ekonomisi 2018'de yüzde 2,6 büyümüştü.

Kaynak: AA