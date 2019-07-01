Ekonomistler Haziran'da enflasyonun yüzde 0,08 artmasını bekliyor

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,24, en yüksek yüzde 0,45 aralığında yer aldı.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 15,25

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,25 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,00, en yüksek yüzde 18,00 oldu.

ENFLASYONUN YÜZDE 15,78'E GERİLEMESİ BEKLENİYOR

Ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,08) göre, bir önceki ay yüzde 18,71 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Enflasyon Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 0,95 artış göstermişti.