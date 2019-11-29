Haberler » Ekonomi » AA Finans'ın kasım ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı - Ekonomi

AA Finans'ın kasım ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,75 artmasını bekliyor.

29.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:38AA Finans'ın kasım ayı
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,75 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Aralık Salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi,14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,75 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,24, en yüksek yüzde 0,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 11,99 olarak belirlendi.
Yıl sonu enflasyon beklentilerinin en düşüğü yüzde 10,70, en yükseği yüzde 12,52 oldu.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,75) göre, bir önceki ay yüzde 8,55 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Enflasyon ekimde bir önceki aya göre yüzde 2 artış göstermişti.

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:16 Kuzu Efect AVM Ankara’da bin 150 kişiye istihdam sağlayacak
15:11 MEB'in 5 yıllık yol haritası belli oldu
15:11 ÇED Yeterlilik Belgesine ilişkin tebliğ yayımlandı
15:06 Çin heyetine, Trabzon'daki iş olanakları konusunda bilgi verildi
14:55 Van TB'de 'Süt Toplama ve Soğutma Merkezi Fizibilite Çalıştayı' yapıldı
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
11:30 Balon balığının ilaç için ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdi: Günde bin lira kazanacaklar
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
18:00 Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
29.11.2019 15:18:35