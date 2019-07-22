Haberler» Ekonomi» Haber

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 Temmuz Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 250 baz puan indirim bekliyor.

22.07.2019 10:58 AA Finans
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 Temmuz Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 250 baz puan indirim bekliyor.
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu.

Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer aldı.
12 Haziran'daki PPK toplantısında politika faizi yüzde 24 düzeyinde sabit bırakılmıştı.
Temmuz PPK toplantısında faiz indirimi bekleyen analistlerin tahminleri şöyle:
Faiz İndirimi (Baz Puan) Ekonomist Sayısı
150 1
200 4
250 7
300 5
400 1
500 1
Kaynak: AA
Para Politikası Kurulu, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
11:30   Faizde büyük indirim bekleniyor
11:29   Nadas alanları hayvan yemi için ekildi
11:27   Çavuşoğlu'ndan F-35 açıklaması
11:26   ASO'dan Kurban Bayramı tatilinin uzatılması önerilerine itiraz
11:24   Çinli ve Japon şirketler Rus LNG projesine katıldı
11:22   S-400'lerin ortak üretiminde müzakereler devam ediyor
11:22   YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer