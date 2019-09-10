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AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 250 baz puan indirim bekliyor.

10.09.2019 11:22 AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 250 baz puan indirim bekliyor.
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu.
Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 175, en yüksek 375 baz puan indirim arasında yer aldı.
25 Temmuz PPK toplantısında politika faizi 425 baz puan indirilerek yüzde 19,75 düzeyine çekilmişti.
Eylül PPK toplantısında faiz indirimi bekleyen ekonomistlerin tahminleri şöyle:
Faiz İndirimi (Baz Puan)Ekonomist Sayısı
1752
2003
2253
2505
2752
3001
3251
3751

Para Politikası Kurulu, Eylül, Ekonomi

Kaynak: AA

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