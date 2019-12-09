Haberler » Ekonomi » AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı - Ekonomi

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Aralık Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 150 baz puan indirim bekliyor.

09.12.2019 11:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:50AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Aralık Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 150 baz puan indirim bekliyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin beklentilerinin medyanı 150 baz puan indirim oldu.

Ankete katılan bütün ekonomistler politika faizinde indirim beklerken, ekonomistlerin indirim tahminleri en düşük 100, en yüksek 225 baz puan arasında yer aldı.

24 Ekim PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 14,00 düzeyine çekilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

12:30 Trendyol, Inditex'in Türkiye'deki online partneri oldu - Ekonomi
12:29 Akar'dan Tank Paleti Fabrikası açıklaması - Ekonomi
12:29 Başkan Güney yatırımcılarla görüştü - Ekonomi
12:27 Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları - Ekonomi
12:26 2020 yılının ilk sarımsağından 65 ton rekolte bekleniyor - Ekonomi
11:38 Asılsız haberler nüfus müdürlüğü çalışanlarını isyan ettirdi - Ekonomi
11:29 Aydınlı iki kız kardeş yılda 3 ton mantar yetiştirecek tesis kurdu - Ekonomi
11:01 Yönetici asistanlığından istifa edip atık kağıttan çanta üretmeye başladı! - Ekonomi
10:58 Balıkçıların yeni kabusu: İnsan yüzlü sapan balığı - Ekonomi
9.12.2019 12:44:10