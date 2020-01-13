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AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 16 Ocak Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu, faizlerde indirim beklemiyor.

13.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:44AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 16 Ocak Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin çoğunluğu, faizlerde indirim beklemiyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 12 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 9 ekonomist 25-100 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor.
Ekonomistlerin 5'i 100 baz puan, 2'si 75 baz puan, biri 50 baz puan ve biri de 25 baz puan indirim olacağını öngörüyor.
12 Aralık 2019'daki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 12,00 düzeyine çekilmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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