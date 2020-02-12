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AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının 2019'da 1,2 milyar dolar fazla vermesini bekliyor.

12.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:58AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının 2019'da 1,2 milyar dolar fazla vermesini bekliyor.
AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 14 Şubat Cuma günü açıklanacak Aralık 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2019'da 3 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 2,6 milyar dolar ile 3,3 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 1,2 milyar dolar fazla olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin 2019 sonu cari işlemler fazlası beklentileri 800 milyon dolar ile 1,7 milyar dolar arasında yer aldı.

Cari işlemler dengesi, Kasım 2019'da 518 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 2 milyar 725 milyon dolar olmuştu.

Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentilerinin ortalaması ise 14 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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