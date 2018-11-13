Aa Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi Sonuçlandı

13 Kasım 2018 Salı 16:44



13 Kasım 2018 Salı 16:44

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 artmasını bekliyor.AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 16 Kasım Cuma günü açıklanacak eylül ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Buna göre, ekonomistlerin eylül ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin medyanı ve ortalaması yüzde 0,5 artış yönünde oldu.Eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 0,8 azalacağı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 2,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi de aylık bazda yüzde 1,1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise yıllık bazda yüzde 1,7 arttı.