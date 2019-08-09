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AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azalmasını bekliyor.

09.08.2019 16:36 AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 azalmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 16 Ağustos cuma günü açıklanacak haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin haziran ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 6,2 azalış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde eksi 2,1 ile yüzde eksi 11,0 aralığında yer aldı.

Haziran ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 1,1 azalacağı tahmin ediliyor.

Mayısta geçen yılın aynı dönemine göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi yüzde 0,1, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yüzde 1,3 azalmıştı. Öte yandan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi ise mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artmıştı.

Ekonomi

Kaynak: AA

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