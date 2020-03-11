AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ocakta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmasını bekliyor.
11.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:22
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ocakta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Mart Cuma günü açıklanacak Ocak 2020 sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 8,5 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 4,9 ila yüzde 12,5 aralığında yer aldı.
Ocakta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 8,6 artacağı tahmin ediliyor.
Arındırılmamış sanayi üretim endeksi Aralık 2019'da yıllık yüzde 9,5 artmıştı. Sanayi üretimi endeksi, Aralık 2019'da yıllık yüzde 8,6 ve aylık yüzde 1,9 artış göstermişti.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Mart Cuma günü açıklanacak Ocak 2020 sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 8,5 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 4,9 ila yüzde 12,5 aralığında yer aldı.
Ocakta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 8,6 artacağı tahmin ediliyor.
Arındırılmamış sanayi üretim endeksi Aralık 2019'da yıllık yüzde 9,5 artmıştı. Sanayi üretimi endeksi, Aralık 2019'da yıllık yüzde 8,6 ve aylık yüzde 1,9 artış göstermişti.
Kaynak: AA
Etiketler : Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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