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AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin şubatta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyor.

09.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:22
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin şubatta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 7,9 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 13 Nisan Pazartesi günü açıklanacak Şubat 2020 sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin şubat ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin ortalaması yüzde 7,9 artış yönünde oldu. Ekonomistlerin arındırılmamış sanayi üretimi endeksine ilişkin beklentileri yüzde 5,2 ila yüzde 10,5 aralığında yer aldı.

Şubatta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 7,1 artacağı tahmin ediliyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi ocakta yıllık yüzde 7,8 artmıştı. Sanayi üretimi endeksi, ocakta yıllık yüzde 7,9 artış, aylık yüzde 0,2 azalış göstermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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