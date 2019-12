AA Foto Muhabiri Yalçın'ın Fransız polisince yaralanması meslek örgütlerince kınandı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın, Fransız polisince yaralanmasına ilişkin, " Fransa 'da bizim ve dünyaya unutturulmaya çalıştırılan Nazizimin yeniden hortladığını görüyoruz, Fransız polisinin Hitlerin gestaposu gibi olmaya doğru gittiğini görüyoruz." dedi.Anadolu Ajansı çalışanlarının da yer aldığı Hak-İş Konfederasyonu üyeleri, AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini yakından takip ederken gözünden yaralandığı saldırıyı protesto amacıyla Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı.Hak-İş Genel Başkanı Arslan, burada yaptığı açıklamada, Yalçın'ın uluslarası kurallara uygun şekilde protestoları takip etmek üzere görev yerinde olduğunu hatırlatarak, "Arkadaşımız diğer gazeteciler gibi kaskını takmış, göstericilerin uzağından ve göstericileri takip eder esnada kendisiyle beraber bazı gazetecilerin olduğu alana bizim de önceden gaz fişeği diye tahmin ettiğimiz ama bizzat cankurtaranın ifade ettiği şekilde bir plastik bomba atılmıştır." diye konuştu.Arslan, Fransa'daki polislerin göstericiler için kullandıklarının bir gaz fişeği olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bir kısım muhalif gazetecilerin de olduğu gruba doğrudan hedef alınarak ve bilerek bomba atılmıştır. Bu plastik bomba nedeniyle Mustafa Yalçın kardeşimizin kaskı parçalanmış ve gözüne o parçalar isabet etmiştir. Diğer yanındaki gazetecilerin de bir kısmı bacağından bir kısmı başka yerlerinden yaralanmıştır. Polisin uyguladığı şiddet doğrudan iki gazeteciyle beraber bir Türk gazeteciye yönelik şiddettir ve terördür."Yalçın'a yapılan saldırının kendilerine yapılmış olarak kabul ettiklerine dikkati çeken Hak-İş Başkanı Arslan, "Fransa'da uygulanan polis şiddeti, polis şiddetinin ötesinde Fransa'nın uyguladığı bir terördür. Bu terörizme karşı mücadele edeceğiz. Fransa'da bizim ve dünyaya unutturulmaya çalıştırılan Nazizimin yeniden hortladığını görüyoruz, Fransız polisini Hitlerin gestaposu gibi olmaya doğru gittiğini görüyoruz. Bu gestapolara karşı bu Nazizmin kalıntılarına karşı bütün dünyayı bu konuda odaklanmaya ve iş birliği yapmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Arslan, Mustafa Yalçın'ın mesleğini iyi bir şekilde yerine getirdiğini ve uzun yıllardır Paris'te bulunduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:"Bu arkadaşımızın o alandaki görevi Anadolu Ajansı için fotoğraf çekmektir. Anadolu Ajansı olduğu için bu saldırıya maruz kalmıştır. Türk gazetecesi olduğu için bu saldırıya muhatap olmuştur. Polis bütün gazetecileri tanıyor çünkü bir yıldır devam eden bir gösteri süreci var Paris'te. Bütün gazeteciler biliniyor ve Mustafa'nın yanındaki iki gazeteci de polis tarafından hedef alınan muhalif gazeteciler."Fransa'da yaşanan şiddetin insanlara yönelik cinayete teşebbüs olduğunun altını çizen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu işin arkasında Macron var, bu işin arkasında Fransız hükümeti var ve bu işin başında gestapo gibi davranan Fransız polisi var. Bunların bu kirli yüzünü, bu iki yüzlü sahtekarlıklarını hem ülkemizde hem de bütün dünyaya anlatmaya devam edeceğiz. Hak-İş olarak Uluslararası sendikal hareketin bir parçasıyız hem orada hem de Fransa'daki özellikle bu son grevleri gerçekleştiren sendika ile dayanışma içerisinde bütün dünyaya anlatmaya devam edeceğiz.""Mustafa kaskını takarak fotoğraf çekiyordu"Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı da AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın dünyanın her yerinde haber takibi yapan bir basın emekçisi olduğunu, mesleğinden hiç taviz vermeyen en iyi fotoğrafı yakalamak için canını hiçe saydığını söyledi.Kamuoyunun Yalçın'ı yakından tanıdığını anımsatan Ballı, "Fransa-Türkiye Milli maçından sonra futbolcularımızın asker selamı fotoğrafı adeta sembolleşmişti. Bu fotoğrafıyla milyonlarca sosyal medya hesabından beğeni almış ve günlerce konuşulmuştu. Mustafa Yalçın Fransa'daki eylemleri takip etmek için her türlü tedbiri alarak, gaz maskesini takarak ve kafasını korumak için kaskını takarak fotoğraf çekiyordu." şeklinde konuştu.Ballı, AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın ekmek parasını gözü ile kazandığını vurgulayarak, "Sol gözünü artık kullanamayacak. Bunun sorumluluğunu kim üstlenecek? Dünyaya insan hakları ahkamı kesen Fransa kendi başkentinde bir gazeteciyi nasıl bile isteye bu hale getirir? Mustafa'nın her türlü yasal haklarının sonuna kadar takipçisi olacağız. Gerekirse uluslararası davalar açacağız." dedi.Konuşmaların ardından Arslan ile beraberindeki üyeler ve AA çalışanları, Fransa'nın Ankara Büyükelçiliğinin duvarına siyah çelenk bıraktı.