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AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'tan Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

19.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:12
AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık'tan Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Anıl Bağrık, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.
Bağrık, Sarı'nın makamında gerçekleşen ziyarette, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Sarı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Güvenilir ve doğru haberin kaynağı olan AA'nın çalışmalarını yakından takip ediyorum. Nizip Belediyesinin faaliyet ve çalışmalarını haberleştirerek kamuoyuna sunan Anadolu Ajansı'na ve tüm çalışanlarına teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Anadolu Ajansı, Mehmet Sarı, Gaziantep, Nizip, Güncel

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