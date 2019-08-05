Haberler» Güncel» Haber

AA Haber Akademisinden ORSAM'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adayları, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'ne (ORSAM) ziyarette bulundu.

05.08.2019 16:51 AA Haber Akademisinden ORSAM'a ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adayları, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'ne (ORSAM) ziyarette bulundu.
AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'de verilen "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında düzenlenen ziyarette, gazeteci adayları ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal tarafından ağırlandı.
Uysal, gazeteci adaylarını ORSAM'ın faaliyetlerine ve yayınlarına ilişkin bilgilendirdi.
Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan da ziyaretçilere Suriye'de yaşanan krizle ilgili konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çektirildi.

Anadolu Ajansı, Orta Doğu, Ajans, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:37   TCMB'den swap hamlesi
17:36   Ölen arkadaşları için adalet istediler
17:36   Lösemi hastası için "kök hücre bağışı" kampanyası
17:35   Erenler Belediyesi'nde ağustos meclisi gerçekleşti
17:35   Greyder sürücüsünün serbest bırakılmasına savcılıktan itiraz
17:34   Kartal Belediyesi, asfalt onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor
17:34   Yusuf, yaşama tutunamadı