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AA Haber Akademisinden ORSAM'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adayları, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'ne (ORSAM) ziyarette bulundu.

05.08.2019 17:40
AA Haber Akademisinden ORSAM'a ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı'nda (GYGP) eğitim alan gazeteci adayları, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'ne (ORSAM) ziyarette bulundu.
AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP'de verilen "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında düzenlenen ziyarette, gazeteci adayları ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal tarafından ağırlandı.
Uysal, gazeteci adaylarını ORSAM'ın faaliyetlerine ve yayınlarına ilişkin bilgilendirdi.
Suriye Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan da ziyaretçilere Suriye'de yaşanan krizle ilgili konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çektirildi.

Anadolu Ajansı, Orta Doğu, Ajans, Güncel

Kaynak: AA

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