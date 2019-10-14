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AA Haber Akademisinden ORSAM'a ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı (GYGP) kapsamında eğitim alan gazeteciler, Ortadoğu Araştırmaları Merkezini (ORSAM) ziyaret etti.

14.10.2019 12:20AA Haber Akademisinden ORSAM'a ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisince yürütülen Genç Yetenek Geliştirme Programı (GYGP) kapsamında eğitim alan gazeteciler, Ortadoğu Araştırmaları Merkezini (ORSAM) ziyaret etti.
AA'nın 100'üncü yıl vizyonu çerçevesinde kurulan Haber Akademisi tarafından GYGP çerçevesinde eğitim alan gazeteciler için "Ajans Haberciliği" hizmet içi eğitimleri kapsamında düzenlenen ziyarette, ORSAM faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Merkez Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal tarafından ağırlanan grup, ORSAM faaliyetleri ve yayınlarına ilişkin bilgilendirildi.
Başkan Uysal, "Yeni Orta Doğu ve Güçlü Türkiye" başlığıyla yaptığı sunumda, Orta Doğu bölgesinin tarihi ve güncel olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Konuşmaların ardından toplu fotoğraf çektirildi.

Anadolu Ajansı, Orta Doğu, Ajans, Güncel

Kaynak: AA

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