Aa Heyeti Pakistan'da Temaslarda Bulundu

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ile Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın başkanlığındaki AA heyeti, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Pakistan resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan (APP) Genel Müdürü Muhammed Kamarullah ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile ayrı ayrı görüşmelerde bulundu.AA ofisinin açılması dolayısıyla Pakistan'da bulunan heyette Mutanoğlu ile Özkaya'nın yanı sıra Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat, Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk, Uluslararası Operasyonlar Direktörü Ural Yeşil ve Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman yer aldı.Heyetin Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Çaudri'yi ziyaretinde Özkaya, AA'nın çalışmaları ve global yaygınlığı hakkında bilgi vererek, "Pakistan'la ilişkileri önemsiyoruz çünkü biz birbirine sınırı olmamasına rağmen birbirini seven iki milletiz." ifadelerini kullandı.AA'nın bölge editörlüklerinden de söz eden Özkaya, İslamabad'ın da söz konusu editörlüklerden biri olmasının planlandığını belirterek, "Pakistan'ın bölgedeki tüm haberlerin toplandığı bir merkez olmasının yanında dünyaya Pakistan'ın güvenli, güzel ve ziyaret etmeye değer bir ülke olduğunu göstermek istiyoruz." dedi.Mutanoğlu da dünyanın 41 ülkesinde ofisi bulunan AA'nın ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) ofisi bulunan uluslararası medya kurumlarından da biri olduğunu söyledi.Bakan Çaudri ise ülkesinin Türkiye ile ilişkilere verdiği öneme değinerek, "Ülkemizde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük saygı görüyor. Hindistan'la yaşadığımız kriz döneminde Pakistan'ı açıkça destekleyen tek ülke Türkiye oldu. Bu noktada Türkiye'ye en önemli Müslüman ülke ve lider ülke olarak bakıyoruz." diye konuştu.Çaudri, AA'nın İslamabad'da ofis açmasından duyduğu mutluluğu da dile getirdi.Türkiye'nin siyaset ve kültür alanında bölgeye etki ettiğini söyleyen Çaudri, "Türkiye ile yayıncılık ve film alanlarında daha fazla iş birliği yapmalıyız. AA'dan da Pakistanlı gazetecilerin habercilik ve Türkçe haber eğitimi konusunda destek istiyoruz." ifadelerini kullandı.Çaudri ile Pakistan devlet televizyonu PTV Genel Müdürlüğünde yapılan toplantının ardından AA heyeti, PTV haber merkezini ziyaret etti. AA hizmetleri hakkında bilgi alan PTV yöneticilerine, AA içeriklerini kullanabilecekleri abonelik hesabı açıldı."Pakistan göz ardı edilemeyecek bir ülke"AA heyetinin bir araya geldiği Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Yurdakul da görüşmede Pakistan'ın stratejik konumu ve ekonomik potansiyelinden söz ederek, "Pakistan Asya'nın kapısı olması ve genç nüfusuyla Türkiye açısından göz ardı edilemeyecek bir ülke." dedi.Yurdakul, Türkiye ve Pakistan arasındaki ticaret hacminin yükselmekte olduğunu dile getirerek, "Pakistan'ın 200 milyonun üzerindeki nüfusu ve ikili ilişkilerimiz birbirimizi destekleyecek boyutta. İki ülke ekonomisi birbirini tamamlayabilir." diye konuştu.AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Mutanoğlu, Yurdakul'a AA'nın hizmetleri hakkında bilgi verirken, Yurdakul da AA'nın çalışmalarına destek vereceklerini kaydetti.AA heyeti son olarak APP Genel Müdür Yardımcısı Kamarullah ile bir araya geldi.AA ile haber paylaşımı konusunda anlaşma yaptıklarını hatırlatan Kamarullah, APP'nin çalışmaları hakkında heyeti bilgilendirdi.