Haberler » Güncel » AA, İdlib'de vurulan çadır kampı görüntüledi (2) - Haber

AA, İdlib'de vurulan çadır kampı görüntüledi (2)

İran destekli terörist grupların İdlib'de hedef aldığı çadır kampın görüntüleri Kamp sakinlerinin çadırlardaki eşyaları incelemesi Saldırıda hedef alınan çadırlardaki hasar görmüş mobilyalar Dökülen yiyecek kapları ve sofralardaki yiyecekler Diğer çadır kamp sakini Ebu Ammar ile röportaj...

21.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:19
destekli terörist grupların 'de hedef aldığı çadır kampın görüntüleri
Kamp sakinlerinin çadırlardaki eşyaları incelemesi
Saldırıda hedef alınan çadırlardaki hasar görmüş mobilyalar
Dökülen yiyecek kapları ve sofralardaki yiyecekler
Diğer çadır kamp sakini Ebu Ammar ile röportaj
10 yaşındaki Hüseyin Kalaaci ile röportaj Anadolu Ajansı, 'de Beşşar Esed rejimi saflarında çatışan İran destekli terörist grupların vurduğu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki çadır kampı havadan görüntüledi.
Türkiye-Suriye sınırına yakın Kah kamplar bölgesinde dün İran destekli terörist grupların düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 12 sivil hayatını kaybetmiş ve en az 40 sivil yaralanmıştı.
AA'nın havadan çektiği görüntülerde çadırların ve tuğla duvarların yıkıldığı, bir kısmının yandığı görüldü.
Diğer çadır kamp sakini Ebu Ammar, Esed rejiminin yaşadıkları yerleşimleri bombalamasının yetmediğini, sığındıkları çadırları da bombalamaya başladığını söyledi.
Saldırıda babasının ve kız kardeşinin şarapnel parçalarıyla yaralandığını söyleyen 10 yaşındaki Hüseyin Kalaaci, "Çadırdayken dünya bir anda kırmızıya dönüştü." dedi.
AA, İdlib'de vurulan çadır kampı görüntüledi (2)

Suriye, İdlib, İran, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:05 Otomobil patpatla çarpıştı: 5 yaralı
21:04 "CHP'li Özkoç, TBMM'deki bütün kadınlardan özür dilemeli"
21:04 İzmir-chp lideri kılıçdaroğlu, izmir'de yurt açılışına katıldı
21:00 2 yaşındaki çocuğu kapıyı kıran komşusu kurtardı
20:59 - Filistinli çocuklar İsrail'i protesto etti
20:50 EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır
20:38 Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
19:24 Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:35 İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili ABD Büyükelçiliği'nden açıklama: Üzüntü duyduk
21.11.2019 21:08:40