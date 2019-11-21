AA, İdlib'de vurulan çadır kampı görüntüledi (2)

İran
destekli terörist grupların İdlib
'de hedef aldığı çadır kampın görüntüleriKamp sakinlerinin çadırlardaki eşyaları incelemesiSaldırıda hedef alınan çadırlardaki hasar görmüş mobilyalarDökülen yiyecek kapları ve sofralardaki yiyeceklerDiğer çadır kamp sakini Ebu Ammar ile röportaj10 yaşındaki Hüseyin Kalaaci ile röportaj Anadolu Ajansı, Suriye
'de Beşşar Esed rejimi saflarında çatışan İran destekli terörist grupların vurduğu, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki çadır kampı havadan görüntüledi.
Türkiye-Suriye sınırına yakın Kah kamplar bölgesinde dün İran destekli terörist grupların düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 12 sivil hayatını kaybetmiş ve en az 40 sivil yaralanmıştı.
AA'nın havadan çektiği görüntülerde çadırların ve tuğla duvarların yıkıldığı, bir kısmının yandığı görüldü.
Diğer çadır kamp sakini Ebu Ammar, Esed rejiminin yaşadıkları yerleşimleri bombalamasının yetmediğini, sığındıkları çadırları da bombalamaya başladığını söyledi.
Saldırıda babasının ve kız kardeşinin şarapnel parçalarıyla yaralandığını söyleyen 10 yaşındaki Hüseyin Kalaaci, "Çadırdayken dünya bir anda kırmızıya dönüştü." dedi.