Aa ile Fena Arasında İş Birliği

Anadolu Ajansı
ile Bosna Hersek
Federasyonu Haber Ajansı (FENA) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.
Anadolu Ajansı ev sahipliğinde Sheraton
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Hotel'de düzenlenen Balkan- Güney Doğu Avrupa
Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) 27. Genel Kurulu ve Konferansı'nda, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı
ile Bosna Hersek Federasyonu Haber Ajansı (FENA) Genel Müdürü Elmir Huremovic tarafından iş birliği anlaşması imzalandı.
Anlaşma kapsamında ajanslar birbiriyle İngilizce haber değişimi yapacak, teknik, editöryal ve mesleki eğitim konularında tecbübe paylaşımında bulunacak.
Sheraton Otel,Bosna - Hersek,Anadolu Ajansı
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:56