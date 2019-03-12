Aa İslamabad Ofisi Açıldı - Detaylar

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Anadolu Ajansı (AA) İslamabad ofisinin resmi açılışı, Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Favad Çaudri, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, KKTC İslamabad Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Davulcu, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ile İslamabad'da görev yapan çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin katılımıyla yapıldı.AA'nın İslamabad Ofisi'nde yapılan açılışta konuşan Çaudri, Pakistan ve Türkiye arasındaki dostluk ilişkisinin derin tarihi kökleri olduğunu söyledi.Çaudri, Hindistan-Pakistan arasında yaşanan gerilim sürecinde Pakistan'a açık destek veren tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Kurtuluş Savaşı'nda Alt Kıta Müslümanları Türk halkına büyük destek vermişti. Bu dönemden başlayan ilişkilerimiz ne siyasi konjonktüre ne de kişilere göre şekillenmiştir. İlişkimiz, halklarımızın gönlünde kurulan bağlarla kuruldu." diye konuştu.Pakistan'da uluslararası yayın yapan AA'nın ofis açılmasının kendi bakanlığı tarafından arzu edilen bir gelişme olduğunu ifade eden Çaudri, "Yakın zamanda AA gibi Pakistan'da ofis açan uluslararası haber ajansları oldu. Daha fazla uluslararası medya kuruluşunu ve Türk şirketini Pakistan'a bekliyoruz." dedi.Yurdakul da açılışta yaptığı konuşmada, İslamabad'da ofis açan AA'nın habercilik alanında tecrübelerini de Pakistan'la paylaşacağını iletti.AA'nın Pakistan'ın gerçekliklerini göstereceğini kaydeden Yurdakul, "AA'nın haberleriyle Pakistan'ın gerçek potansiyelini dünyaya gösterecektir. AA'dan ricam, lütfen bizi Pakistan'ın otantik ve güzel imajını dünyaya göstermek için yapacaklarınızla bizi gururlandırın." diye konuştu."99 yıllık deneyimimizle abonelerimize binlerce haber sunuyoruz"Törende konuşan Genel Müdür Yardımcısı Özkaya, AA'nın dünyanın önde gelen haber ajanslarından biri olduğunu ifade ederek, "99 yıllık deneyimimizle dünya genelindeki abonelerimize güvenilir bir kaynak olarak binlerce haber, fotoğraf, fotoğraf ve infografik sunuyoruz." diye konuştu.Pakistan'ın 200 milyonu aşan nüfusu ve Asya'daki stratejik konumuyla AA için önemli ülkelerden biri olduğunu söyleyen Özkaya, "AA, haberleriyle iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunacaktır." dedi.Türkiye-Pakistan ilişkilerine de değinen Özkaya şunları söyledi:"İki ülke arasındaki ilişkinin en önemli örneklerinden biri de 1886'da Peşaver'de doğan ve AA'nın ilk muhabiri olarak bilinen Abdurrahman Gulam Samedani'dir. Samedani, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Çanakkale ve Irak'taki cephelerde Osmanlı ordusunda savaştı. Osmanlı'nın yıkılmasıyla Türk Kurtuluş Savaşı'nda yer aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk büyükelçisi olarak Kabil'de görev yaptı. Kendisi bizim tarihimizdeki kahramanlardan biri olarak her zaman hatırlanacaktır."Özkaya AA'nın Pakistan'da ofis açarak sadece haber üretmeyi amaçlamadığını da söyleyerek, "Burada tek amacımız bölgede yaşanan gelişmeleri anlatan haberler üretmek değil bunun yanında Pakistan'ın misafirperverliğini, güzelliklerini ve güvenli bir ülke olduğunu uluslararası alanda paylaşarak daha fazla turistin Pakistan'a gelmesini sağlamak." diye konuştu.Konuşmaların ardından Çaudri, Özkaya, Mutanoğlu ve davetlilerin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.AA'yı ve hizmetlerini tanıtan kısa videoların izletildiği açılışta AA yayınları da tanıtıldı.