AA İzmir Bölge Müdürü Baysal'dan İl Emniyet Müdürü Aşkın'a ziyaret
Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ı ziyaret etti.
13.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:23
Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ı ziyaret etti.
İzmir Emniyet Müdürlüğü makamında gerçekleşen ziyarette kentte asayiş konularında yürütülen çalışmalar ele alındı.
Baysal, Emniyet Müdürü Aşkın'a Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan 2019 yılı Almanağı'nı takdim etti.
Aşkın, "Anadolu Ajansı'nın bu güzel çalışmasında geçtiğimiz yılın bütün özetine bakma imkanı bulduk. Çok keyifli bir çalışma olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.
Ziyarette İl Emniyet Müdürü Aşkın da yayımladığı "Terör ve Algı Yönetimi" kitabını Ahmet Caner Baysal'a hediye etti.
İzmir Emniyet Müdürlüğü makamında gerçekleşen ziyarette kentte asayiş konularında yürütülen çalışmalar ele alındı.
Baysal, Emniyet Müdürü Aşkın'a Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan 2019 yılı Almanağı'nı takdim etti.
Aşkın, "Anadolu Ajansı'nın bu güzel çalışmasında geçtiğimiz yılın bütün özetine bakma imkanı bulduk. Çok keyifli bir çalışma olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.
Ziyarette İl Emniyet Müdürü Aşkın da yayımladığı "Terör ve Algı Yönetimi" kitabını Ahmet Caner Baysal'a hediye etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Anadolu Ajansı, Hüseyin Aşkın, Ahmet Caner, İzmir, Güncel
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