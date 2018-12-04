Aa İzmir Bölge Müdürü Baysal, İl Jandarma Komutanı Korkmaz'ı Ziyaret Etti

Anadolu Ajansı
(AA) İzmir
Bölge Müdürü Ahmet Caner
Baysal, İzmir İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz'ı ziyaret etti.
AA İzmir Bölge Müdürü Baysal, Korkmaz'a AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
İl Jandarma Komutanı Korkmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'yı başarılarından dolayı tebrik etti.
Baysal, Korkmaz'a AA'nın "İstanbul
Photo Awards 2018" sergisindeki fotoğrafların yer aldığı katalog ile çini tabak hediye etti.
Ahmet Caner,Anadolu Ajansı,Jandarma,İzmir
04 Aralık 2018 Salı 17:29