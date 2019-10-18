Haberler » Güncel » AA kamerası İsrail askerlerinin hedefinde

AA kamerası İsrail askerlerinin hedefinde

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 69 Filistinli yaralandı.

18.10.2019 20:48
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 69 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu 26'sı gerçek mermiyle olmak üzere 69 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
AA kamerası da İsrail askerlerinin hedefinde
İsrail askerleri, Gazze sınırındaki gösteri sırasında Anadolu Ajansı (AA) için çalışan serbest gazeteci Muhammed Dahlan'ın kamerasını da plastik mermiyle hedef aldı.
Saldırıyı yara almadan atlatan Dahlan, İsrail askerleri tarafından vurulan bir gence yaklaştığında kendisine de ateş açıldığını söyledi.
Dahlan, saldırı sırasında kamerasının isabet alarak kullanılmaz hale geldiğini aktardı.
AA kamerası İsrail askerlerinin hedefinde

Filistin, İsrail, Dönüş, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:56 Mert'in ölümü TBMM gündeminde
20:55 Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
20:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama
20:55 Galatasaray taraftarlarından Barış Pınarı Harekatı'na destek
20:55 Gaziantep'te Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
20:55 Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama: Güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk
20:54 Erdoğan-Trump görüşmesi
18.10.2019 20:57:39