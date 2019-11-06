AA Kayseri Bölge Müdürü Canbulatel'den Sivas protokolüne ziyaret

Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürü Orhan Canbulatel, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ı ziyaret etti.

Canbulatel, makamında ziyaret ettiği Vali Ayhan'a ajansın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ayhan da AA'nın basın sektöründeki önemine dikkati çekerek, Canbulatel'e yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan Hilmi Bilgin ise makamındaki ziyarette, belediyenin çalışmalarının kamuoyuna yansıtılmasında AA'nın önemli bir görev üstlendiğini dile getirdi.

Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan da ziyarette Sivas'ın huzur ve güven şehri olduğunu belirtti.

Canbulatel, ziyaretlerinde il yöneticilerine AA'nın yayınlarından takdim etti.

Vali Salih Ayhan da Canbulatel'e Sivas Kongresi'nin 100. yılı anısına hazırlanan pulu hediye etti.

Ziyaretlerde AA Sivas Büro Sorumlusu Başmuhabir Önder Felek ve muhabir Serhat Zafer de hazır bulundu.