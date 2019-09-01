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AA muhabiri Kara evlendi

Anadolu Ajansı (AA) Gümüşhane Büro Müdürlüğünde muhabir olarak görev yapan Veysel Kara evlendi.

01.09.2019 21:56 AA muhabiri Kara evlendi
Anadolu Ajansı (AA) Gümüşhane Büro Müdürlüğünde muhabir olarak görev yapan Veysel Kara evlendi.
Kara, Gümüşhane Sema Doğan Yaşam Alanı'nda düzenlenen törenle, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'in kızı Dilek Çimen ile hayatını birleştirdi.
Başkan Çimen'in kıydığı nikahın şahitliğini, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Gümüşhane Milletvekilleri Hacı Osman Akgül, Cihan Pektaş, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay, Ertürk Çimen, Fikret Çimen, Engin Çimen, Ergin Tülnay, Ahmet Apaydın yaptı.
Düğüne, çiftin yakınları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu Ajansı, Gümüşhane, Güncel

Kaynak: AA

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