AA Muhabiri Abdülkadir Nişancı, Memleketi Bayburt'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bayburt- Trabzon sınırında, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajlarındaki yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle düştüğü uçurumda kaybolan ve 14 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı (34), gözyaşları arasında toprağa verildi.

14 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bayburt- Trabzon sınırındaki Soğanlı Dağı'nda, 10 Mayıs'ta, kar yüzünden kapanan Derebaşı virajlarında yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt Muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düştü. Gözden kaybolan Nişancı'ya ulaşılması için çalışma başlatıldı. Kamera ve fotoğraf makinesi ile ayakkabılarının teki bulunan Nişancı için bölgede Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile dalgıçlar arama çalışması yürüttü. Abdülkadir Nişancı'nın cansız bedeni, kayboluşunun 14'üncü gününde düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırında, Dumlu Köyü'nden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu yerde bulundu. Rize ve Elazığ Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıçlar tarafından cansız bedeni dere yatağından çıkarılan Nişancı'nın cenazesi, otopsi için Bayburt'a götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Gazeteci Abdülkadir Nişancı için bugün merkez ilçeye bağlı Söğütlü Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, AA Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez, AA Yurt Haberler Müdürü Zekeriya Kaya, AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel ile çok sayıda Bayburtlu'nun katıldığı törende Nişancı'nın babası Nafiz, kardeşleri Faruk ve Abdurrarhman Nişancı ile aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Nişancı'nın çalışma arkadaşlarının gözyaşlarına boğulduğu cenazede acılı eş Çiğdem Nişancı, kızları Serra Beyza ve Zeynep Nilay'a sarılarak, ağladı.

Abdülkadir Nişancı, Söğütlü Köyü Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA