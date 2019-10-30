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AA muhabiri Yasin Dikme'nin acı günü

Anadolu Ajansı (AA) Şanlıurfa Bürosunda görevli muhabir Yasin Dikme'nin babası hayatını kaybetti.

30.10.2019 16:38AA muhabiri Yasin Dikme'nin acı günü
Anadolu Ajansı (AA) Şanlıurfa Bürosunda görevli muhabir Yasin Dikme'nin babası hayatını kaybetti.
Dikme'nin bir süredir rahatsızlığı bulunan babası Hacı Dikme (75) bugün evinde yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Dikme'nin cenazesi Hilvan ilçesindeki Eski Cami'ye getirildi.
Dikme'nin cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
Cenazeye, aile yakınları, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürü Salih Bilici ile mesai arkadaşları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Mehmet Akif İnan, Anadolu Ajansı, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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