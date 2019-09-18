AA'nın "17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başlıyor

Anadolu Ajansı (AA), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak uluslararası operasyonel muhabirlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen "17. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" başlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının yetişmiş eğitimci kadrosuyla destek vereceği eğitime Afganistan, Etiyopya, Gürcistan, Ukrayna, Hırvatistan, Suriye, Kolombiya, Myanmar, Nijerya, Cezayir, Filistin, Ürdün, Filipinler ve Pakistan ülkelerinden gelen yerel gazeteciler katılacak.

Eğitim dilinin İngilizce olacağı programda, kursiyerler ilk yardım, doğal afetler, toplumsal olaylar, kurşun geçirmez ekipman, suda hayatta kalma, patlayıcılar, mayınlar ve tehlikeli alanlar, intikal ve gece kampı, araç güvenliği ve ileri sürüş teknikleri gibi konularda eğitim görecek.

Her biri alanında uzman akademisyen, profesyonel güvenlik güçleri ve deneyimli haberciler tarafından verilen eğitimler boyunca gerçek mühimmat kullanılarak katılımcılar için olağanüstü durumların yaşanabileceği tüm ortamlar oluşturulup dersler kursiyerlere "yaşatılarak" öğretilecek.

26 ayrı dersin yer aldığı ve 12 gün sürecek eğitim programı 23 Eylül'de başlayacak.

Kaynak: AA