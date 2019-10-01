Haberler » Güncel » Haber

AA'nın Arnavutça yayını 5 yaşında

Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl vizyonu kapsamında 1 Ekim 2014'te hayata geçirdiği Arnavutça yayını 5. yılını doldurdu.

01.10.2019 10:30AA'nın Arnavutça yayını 5 yaşında
Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl vizyonu kapsamında 1 Ekim 2014'te hayata geçirdiği Arnavutça yayını 5. yılını doldurdu.
Türkiye'nin küresel anlamda artan etkinliğine paralel olarak, AA tarafından başlatılan çok dilli yayıncılık adımları kısa sürede meyvelerini verdi.
Yayın merkezini 9 Kasım 2015'te Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te açan Arnavutça yayını, 5 yılda bölge medyasındaki büyük bir boşluğu doldurarak önemli bir başarı gösterdi.
Açıldığı günden itibaren Balkanlar, Türkiye ve dünyadan 84 binin üzerinde haber, 41 binin üzerinde foto galeri ve 21 binin üzerinde görüntü yayımlayan Arnavutça servisi, bu süre zarfında Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'taki en önemli haber kaynakları arasına girdi.
Başkent Üsküp'te Makedonca yayınıyla faaliyet gösteren Arnavutça servisine bölge medyası büyük ilgi göstermeye devam ediyor.
Üsküp merkezli Arnavutça servisinin haberleri her gün 50 civarında Arnavut medyası tarafından kullanılıyor.
AA, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Fransızca, Boşnakça-Hırvatça-Sırpça (BHS), Rusça, Kürtçe, Arnavutça, Makedonca, Farsça, Endonezce ve İspanyolca dillerinde yayın yapıyor.

Makedonya, Türkiye, Üsküp, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:59 - Finlandiya'da Okul Kampüsüne Saldırı: 1 Ölü, 10 Yaralı
15:59 Ankara'da 4 kişinin öldüğü kazada, otobüs şoförü adliyede
15:59 AK Partili Bostancı: KHK'lılara af yok
15:59 Hatalı müdahale nedeniyle komaya girdiği iddia edilen diş hekimi yaşamını yitirdi
15:59 81 ilde 200 bin kolluk personeliyle "Yaya Güvenliği" nöbeti
15:59 Nilüfer'de ibadethaneler tertemiz oldu
15:59 Huzurevi sakinleri, sağlık müdürlüğünün misafiri oldu