Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

04 Aralık 2018 Salı 13:35



04 Aralık 2018 Salı 13:35

Eski milli futbolculardan Rüştü Reçber, Ahmet Dursun ve Ergün Penbe, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendikleri fotoğrafları seçti.Bir açılış kapsamında kente gelen Reçber, Dursun ve Penbe, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.Bir dönem Barcelona'nın da kalesini koruyan eski milli file bekçisi Rüştü Reçber, spor kategorisinde Andreas Gebert'in "FC Bayern Münih-Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", "Haber" kategorisinde ise Halil Fidan'ın "Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması" fotoğrafı için oy kullandı.Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Ahmet Dursun da spor kategorisinde Berk Özkan'ın "Beşiktaş-Fenerbahçe", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", haber kategorisinde de Ali Jadallah'ın "Hazırlık ve uyarı cuması" fotoğrafını tercih etti.Galatasaray'ın duayen futbolcularından Ergün Penbe ise spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Fransa dünya kupasını aldı", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "İlk iftarı sınırdaki Mehmetçik açtı" başlıklı fotoğrafını seçti.Fotoğraflara övgüRüştü Reçber, özellikle spor fotoğraflarını çok beğendiğini söyledi.Bazı pozisyonların fotoğrafla daha iyi anlaşılabildiğini belirten Reçber, "Sahanın içi bazen fotoğraflarla dışarıya çok daha güzel yansıyor. Oylamaya sunulan Beşiktaş fotoğrafı o anda verilen mücadeleyi çok iyi anlatıyor. Bu anları yakalayan saha kenarındaki arkadaşlarınızı tebrik ediyorum." dedi.Ahmet Dursun da spor kategorisinde çok iyi karelerin yer aldığını ifade etti.Sporda bazı detayların da düşünülerek oylanması gerektiğini anlatan Dursun, "Mesela Medel, boyu 1,60 civarında 2 metre havaya zıplıyor. Çok güzel, müthiş bir fotoğraf o anda o pozisyonu kurtarıyor. Bence yılın spor fotoğrafı olabilecek güçtedir." diye konuştu.Ergün Penbe ise fotoğraf seçimi yapmakta zorlandığını ifade ederek, emek veren tüm foto muhabirlerini tebrik etti.