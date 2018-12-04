Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Avrupa
şampiyonu milli atıcı Murat İlbilgi, Anadolu Ajansı
(AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.
İlbilgi, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.
Avrupa şampiyonu milli atıcı İlbilgi, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın " İsrail
'in Gazze
'ye hava saldırıları", yaşam kategorisinde Emrah
Yorulmaz'ın " İstanbul
'da şimşekler", spor kategorisinde de Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" ve Fatih
Aktaş'ın "Cüneyt Çakır
Dünya Kupası'nda" fotoğrafı için oy kullandı.
İlbilgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA foto muhabirlerini tebrik ederek, hayatın her anından fotoğrafların oylamada yer aldığını söyledi.
Fotoğrafların her birini beğendiğini, en çok hoşuna gidenlere ise oy verdiğini ifade eden İlbilgi, "Fotoğraflar arasında 'Ramil altına koştu' adlı fotoğraf var. Ramil'in mutluluğu yüzünden belli oluyor. İnşallah ileride olimpiyat şampiyonu olursam burada benim de fotoğrafım olabilir." diye konuştu.
04 Aralık 2018 Salı 14:55