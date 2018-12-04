Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

04 Aralık 2018 Salı 15:28



04 Aralık 2018 Salı 15:28

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işçileri Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendikleri fotoğraflar için oy kullandı.AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen madenciler, beğendikleri kareleri oyladı.Fotoğrafları tek tek inceleyen maden işçisi Feyzullah Aksu, "haber" kategorisindeki 18 fotoğraftan Mustafa Hassona'nın İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde sedyede elinde tuttuğu Türk bayrağı ile taşınan Filistinlinin yer aldığı "Gazze'de Türk bayrağı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.Madenci Salih Gökgöz de "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yanan evinden kurtardığı kedisiyle gözyaşı döken 83 yaşındaki Ali Meşe'nin yer aldığı "Ali dede ve kedisi" başlıklı fotoğrafa oy verdi.Gökgöz, fotoğrafı çok beğendiğini belirterek, "Fotoğrafta oldukça insani bir durum var. Hayvana değer vermiş, bu yüzden seçtim." dedi.Musa Onbaşı da haber kategorisinde Emin Sansar'ın Zeytin Dalı Harekatı'nda Burseya Dağı'nın ele geçirilmesinin ardından çektiği "Burseya Dağı'nda Türk Bayrağı" başlıklı fotoğrafı seçti. Onbaşı, Zeytin Dalı Harekatı'nı gönülden desteklediğini anlatarak, "Türk'üz ve askerimizi çok seviyoruz, bu yüzden fotoğrafı çok beğendim." diye konuştu.Zikri Yılmaz ise spor kategorisinde Elif Öztürk'ün 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde çektiği "Pehlivanlar", yaşam kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün Ordu'nun Aybastı ilçesindeki "Perşembe Yaylası", haber kategorisinde de Mustafa Hossana'nın "Filistin direnişinin sembolü genç" başlıklı fotoğrafına oy verdi.Yılmaz, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını ifade etti.