Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Trakya Üniversitesi
(TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Anadolu Ajansı
'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA Edirne
Bölge Müdürü Salih Baran
, fotoğraf oylaması için Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Seçkide çok güzel karelerin yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Tabakoğlu, yurt içinde ve yurt dışında AA muhabirlerince çekilen fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde toplam 4 fotoğraf için oy kullandı.
Prof. Dr. Tabakoğlu, "haber" kategorisinde tercihini, AA foto muhabiri Emin Sansar
'a ait "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı" isimli fotoğraf ile Ali Jadallah'ın Gazze
'de çektiği "Hazırlık ve Uyarı Cuması" adlı fotoğraftan yana kullandı.
"Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin
'e ait "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğrafa oy veren Tabakoğlu, "spor" kategorisinde ise 657. Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri sırasında Elif Öztürk'ün kaydettiği "Pehlivanlar" başlıklı fotoğrafı oyladı.
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:44