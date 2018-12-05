Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Kayseri
Valisi Şehmus Günaydın, Anadolu Ajansı
'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" seçkileri için oy kullandı.
AA Kayseri Bölge Müdürü Tevfik Işık, fotoğraf oylaması için Vali Günaydın'ı makamında ziyaret etti.
Geleneksel hale gelen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında her yıl çok kaliteli fotoğrafların beğeniye sunulduğunu belirten Günaydın, seçkide yer alan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde toplam 4 fotoğraf için oy kullandı.
Haber kategorisinde Emin Sansar
'ın Zeytin
Dalı Harekatı'nda çektiği fotoğraf ile Özkan Bilgin
tarafından Balkaya Dağları'nda vatan savunması yapan Mehmetçiğin iftar sofrasının görüntülendiği "İlk iftarı sınırdaki Mehmetçik açtı" adlı fotoğrafından yana oy kullanan Vali Günaydın, yaşam kategorisinde de Sercan Küçükşahin'in "İki bin yıllık hamamda kış ortasında yüzme keyfi", spor dalında ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğraflarına oy verdi.
Anadolu Ajansı,Kayseri
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:34