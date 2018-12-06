Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde turp toplama ve yıkama işinde çalışan işçiler, Anadolu Ajansı
(AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendikleri kareler için oy kullandı. Türkiye
'nin turp üretiminin yüzde 70'inin karşılandığı Kadirli'de 4 ay boyunca yaklaşık 5 bin kişi, turp toplama ve yıkama işinde çalışıyor.
Tarlada turp toplayan işçiler, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğraflarını inceleyerek beğendiklerine oy verdi.
İşçilerden Zeynep Akın, haber kategorisinde Özkan Bilgin
'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde Emrah
Yorulmaz'ın " İstanbul
'da dolunay", spor kategorisinde Burak Akbulut
'un "Karatenin sultanları" isimli fotoğrafına oy verdi.
Ayşe Kar ise oyunu, haber kategorisinde Emin Sansar
'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde Sezgin Pancar'ın "Türk Yıldızları", spor kategorisinde ise Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" isimli fotoğrafı için kullandı.
Savrun Çayı'nda toplanan turpları yıkayan işçilerden Sami Kılıç, haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin
Direnişinin Sembolü Genç
", yaşam kategorisinde İlhami Çetin
'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Andreas Gebert'in "Kıran kırana" isimli fotoğrafına oyladı.
Turp üreticisi Özgür Kurt ise haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze
'de Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde Hakan Burak
Altınöz'ün "Perşembe Yaylası
", spor kategorisinde ise Veli Gürgah
'ın "Gomis'in Sevinci" isimli fotoğrafını seçti.
06 Aralık 2018 Perşembe 09:50