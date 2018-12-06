Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

06 Aralık 2018 Perşembe 10:51



06 Aralık 2018 Perşembe 10:51

Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, besici ve çobanlar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Merkez Karaköprü ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan bazı vatandaşlar, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.Besici Mehmet Turan, haber kategorisinde Khaled Akasha'nın "Suriye'nin çocukları", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Veli Gürgah'ın "Gomis'in sevinci" fotoğrafına oy verdi.Turan, hepsini güzel bulduğu fotoğrafları seçmekte zorlandığını ifade etti.Çoban Ali Bağatimur da oyunu haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Filistin direnişinin sembolü genç", yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "İki bin yıllık hamamda kış ortasında yüzme keyfi", spor dalında da Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafı için kullandı.Besici Mehmet Aslan haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" ve spor kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" fotoğrafını tercih etti.