Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

06 Aralık 2018 Perşembe 16:50



06 Aralık 2018 Perşembe 16:50

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alan Usta, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.Usta, haber kategorisinde, Mustafa Hassona'nın "Büyük dönüş yürüyüşü" başlıklı fotoğrafına oy verdi.Yaşam kategorisinde, Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" fotoğrafını seçen Usta, spor kategorisinde de Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğrafından yana oyunu kullandı.