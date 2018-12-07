Aa'nın Yılın Fotoğrafları Oylaması

Adana
Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Anadolu Ajansının (AA) Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı.
Yurdagül, makamında AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik
'i kabulünde, AA'nın oylamaya sunduğu Yılın Fotoğrafları hakkında bilgi aldı.
AA foto muhabirlerince çekilen kareleri tek tek inceleyen Yurdagül, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki birer fotoğrafa oy verdi.
Yurdagül, "haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın çektiği Gazze
'nin Şucaiye
Mahallesi'nin doğusunda, İsrail
sınırında toplanan Filistinlilerin "Hazırlık ve Uyarı Cuması" adı altında gösteri düzenlediği, Filistinli engellilerin de gösteriye katıldığını anlatan "Direnişe 'engel' yok" başlıklı fotoğrafa oy verdi.
"Yaşam" kategorisinde ise oyunu Burak Milli'nin, yerli milli insansız hava aracını Suriye
'nin Afrin
bölgesinde uçarken dolunayla fotoğrafladığı "Dolunay ve yerli İHA" başlıklı kareden yana kullanan Yurdagül, "spor" kategorisinde Ali İhsan Öztürk
'ün objektifine yansıyan Bitlis
'in Ahlat
ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikleri aktaran "Malazgirt
Zaferi'nin 947'nci Yıl Dönümü" adlı fotoğrafa oy verdi.
Yurdagül, AA foto muhabirlerini tebrik ederek, "Fotoğrafların hepsi birbirinden anlamlı ve güzel. Yıl boyunca önemli çalışmalara imza atan foto muhabirlerinin, emeklerinin bu şekilde oylamaya sunulması da ayrıca önemli ve anlamlı. Fotoğraflarda bir emek ve kalite var. Anadolu Ajansına bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum." diye konuştu.
Gazze,Firik,Adana
07 Aralık 2018 Cuma 10:34