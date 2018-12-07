Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Adıyaman Üniversitesi
(ADYÜ) öğrencileri, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
ADYÜ yerleşkesi içerisinde bulunan öğrenciler, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.
Öğrencilerden Kamer Ceylan, haber kategorisinde Halil Fidan
'ın "Türk bayrağı Afrin
'de", yaşam kategorisinde İlhami Çetin
'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Serhat Çağdaş
'ın "Baş başa" adlı fotoğrafına oy verdi.
Ceylan, AA fotoğraflarını incelediğini belirterek, "Fotoğraflar mükemmel çekilmiş. Açıkçası seçerken biraz zorlandım. Çeken arkadaşların emeğine sağlık. En çok fotoğraflardan biri Artuklu
Hamamı'nın taşınması adlı fotoğraftı. Sanat tarihçi olarak ilgimi o çekti." dedi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Beylül Aldın ise haber kategorisinde Özkan Bilgin
'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı", spor kategorisinde de Serhat Çağdaş'ın "Baş başa" adlı fotoğrafına oy verdi.
Beylül, fotoğrafların çekimlerini güzel bulduğunu belirterek, "Fotoğraflar gayet güzel. En çok beğendiğim 'Mehmetçik'ten ilk iftar' adlı fotoğraftı. Foto muhabirlerinin emeğine sağlık." diye konuştu.
Sanat Tarihi 3'üncü sınıf öğrencisi Oktay Değirmenci ise haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman itfaiyeci", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Baş başa" adlı fotoğrafına oy verdi.
Değirmenci, fotoğrafları çok beğendiğini ifade ederek, "Fotoğrafları tek tek inceledim. Gayet güzel. Fotoğraflara en güzellerini seçip oyumu kullandım. Emeği geçenlerin eline sağlık diliyorum." dedi.
07 Aralık 2018 Cuma 11:33