Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

07 Aralık 2018 Cuma 11:34



07 Aralık 2018 Cuma 11:34

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.AA foto muhabirlerince çekilen kareleri tek tek inceleyen Murat, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki birer fotoğrafa oy verdi.Rektör Prof. Dr. Murat, "haber" kategorisinde, AA foto muhabiri Özkan Bilgin'in, Balkaya Dağları'nda vatan savunması yapan Mehmetçiğin iftar sofrasını görüntülediği "İlk iftarı sınırdaki Mehmetçik açtı" adlı fotoğrafı oyladı.Sedat Murat, "yaşam" kategorisinde; İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", "spor" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün, "Malazgirt Zaferi'nin 947'nci Yıl Dönümü" adlı fotoğraflarına oy verdi.Rektör Murat, Anadolu Ajansı'nın "Türkiye'nin sesi" olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.