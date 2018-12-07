Aa'nın Yılın Fotoğrafları Oylaması

07 Aralık 2018 Cuma 12:21



07 Aralık 2018 Cuma 12:21

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.AA foto muhabirlerince çekilen kareleri tek tek inceleyen Yılmaz, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki birer fotoğrafa oy verdi.Başsavcısı Yılmaz, "haber" kategorisinde, AA foto muhabiri Özkan Bilgin'in, Balkaya Dağları'nda vatan savunması yapan Mehmetçiğin iftar sofrasını görüntülediği "Mehmetçik'ten İlk İftar" adlı fotoğrafı oyladı.Ali İrfan Yılmaz, "yaşam" kategorisinde; İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un, "Karatenin Sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.Başsavcısı Yılmaz, AA'nın "Türkiye'nin sesi" olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.