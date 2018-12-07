Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Eski Jandarma
Genel Komutanı emekli Orgeneral Galip Mendi, Anadolu Ajansı
(AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.
Oylamaya İzmir
'deki evinden katılan Mendi, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye
ve dünya gündemine ilişkin eserleri arasından seçilen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
Fotoğrafları tek tek inceleyen Mendi, haber kategorisinde Emin Sansar
'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı", yaşam kategorisinde İlhami Çetin
'in "Ali Dede
ve Kedisi", spor kategorisinde de Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" fotoğraflarına oy verdi.
Emekli Orgeneral Mendi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy verirken tüm fotoğrafları tek tek incelediğini ve çok beğendiğini söyledi.
Anadolu Ajansının başarılı işlere imza attığını belirten Mendi, "AA, özellikle Türkiye'nin dünyaya tanıtılması konusunda birçok önemli çalışmalara imza atıyor. Bu nedenle yaptığı çalışmaları çok değerli buluyorum. Tüm AA çalışanlarına başarılar diliyorum." dedi.
Türkiye,Anadolu Ajansı,Jandarma
07 Aralık 2018 Cuma 13:53