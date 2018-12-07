Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

07 Aralık 2018 Cuma 14:17



07 Aralık 2018 Cuma 14:17

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında 3 fotoğraf için oy kullandı.AA foto muhabirlerince çekilen kareleri tek tek inceleyen Yurdakul, haber, yaşam ve spor kategorilerinden birer fotoğrafa oy verdi.Yurdakul, haber kategorisinde, AA foto muhabiri Mustafa Hassona'nın abluka altındaki Gazze'de çektiği "Büyük Dönüş Yürüyüşü" isimli fotoğrafını oyladı.Yaşam kategorisinde Ali Atmaca'nın Bursa'da çektiği "Metal Boğa" fotoğrafını oylayan Yurdakul, spor kategorisinde ise oyunu Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğrafından yana kullandı.Oylamanın ardından yarışmaya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Yurdakul, AA'nın 98 yıldır doğru haberi, doğru zamanda ve doğru yerde paylaşma vazifesini en iyi şekilde yerine getirdiğini belirterek, "Bu yılki yarışmaya ben de dahil oldum ve oylarımı verdim. Bu yarışmanın ilgi görmesi en büyük dileğim. Burada da gerekli tanıtımı en iyi şekilde yapacağız. Eminim ki AA'nın birbirinden güzel fotoğraflarından hak edenler 2018 tarihi arşivlerinde yerini alacaktır." diye konuştu.