Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

07 Aralık 2018 Cuma 14:19



07 Aralık 2018 Cuma 14:19

MUŞ/ Muş Valisi İlker Gündüzöz ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak oy kullandı.Vali Gündüzöz, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek AA Van Bölge Müdürü İbrahim Yakut'tan bilgi aldı.Vali Gündüzöz, tercihlerini, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "İlk iftarı sınırdaki Mehmetçik açtı", yaşam kategorisinde Ömer Ürer'in "Hüzünlü güz vedası" ve spor kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.Gündüzöz, ziyaretinden dolayı Yakut'a teşekkür etti.Oylamaya katılan Rektör Battal da AA foto muhabirlerince çekilen fotoğrafların hepsinin değerli olduğunu söyledi.Anadolu Ajansının dünyanın her yerinde yaptığı haberlerle marka haline geldiğini anlatan Battal, her yıl dünyada öne çıkan fotoğrafların değerlendirilmeye alınmasının ajansın farkını ortaya koyduğunu ifade etti.Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik eden Battal oylamada tercihini, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in, "İlk iftarı sınırdaki Mehmetçik açtı" ve spor kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.