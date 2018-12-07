Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

07 Aralık 2018 Cuma 15:00



07 Aralık 2018 Cuma 15:00

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.Aydın, seçkideki AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki birer fotoğrafa oy verdi.İl Emniyet Müdürü Aydın, "haber" kategorisinde, AA foto muhabiri Özkan Bilgin'in, Balkaya Dağları'nda vatan savunması yapan Mehmetçiğin iftar sofrasını görüntülediği, "İlk iftarı sınırdaki Mehmetçik açtı" adlı fotoğrafı oyladı.Aydın, "yaşam" kategorisinde; İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karate'nin Sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.AA'nın "Yılın Fotoğrafları" yarışmasını beğendiğini aktaran Aydın, dünyada ve Türkiye'de olan önemli gelişmeleri hem muhabir hem de sanatçı gözüyle fotoğraflayan Anadolu Ajansı çalışanlarını kutladığını ifade etti.