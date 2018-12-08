Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Çorum
Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansı
(AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.
Oylamaya katılan Çiftçi, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye
ve dünya gündemine ilişkin fotoğrafları arasından seçilen ve oylamaya sunulan fotoğraflar hakkında bilgi aldı.
Fotoğrafları inceleyen Çiftçi, haber kategorisinde Kayhan
Özer'in "Seçim Zaferi", yaşam kategorisinde Emrah
Yorulmaz'ın " İstanbul
'da Dolunay", spor kategorisinde de Salih Zeki
Fazlıoğlu'nun "Sahadaki Kedi" fotoğraflarına oy verdi.
Oylamanın ardından fotoğraflarla ilgili değerlendirmede bulunan Çiftçi, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, seçmekte zorlandığını ifade etti.
AA muhabirlerini tebrik eden Çiftçi, kurumun başarılı çalışmalarının devamını diledi.
Türkiye,Anadolu Ajansı,Çorum
08 Aralık 2018 Cumartesi 00:07