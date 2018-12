Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

09 Aralık 2018 Pazar 16:47



KAHRAMANMARAŞ/MALATYA/ Kahramanmaraş 'ta balıkçı, Malatya 'da taksici esnafı, Gaziantep 'te ise gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer aldı.Kahramanmaraş'ın Şazibey Mahallesi balıkçılar pasajındaki balıkçı esnafı, AA foto muhabirlerince yurt içinde ve dışında çekilen fotoğrafları tek tek inceleyerek oy kullandı.Balıkçı esnafı İbrahim Sarı , haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin 'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Veli Gürgah 'ın "Gomis'in sevinci" adlı fotoğrafına oy verdi.Sarı, fotoğrafları beğendiğini belirterek, "Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceledik. Hep birbirinden güzeldi ve emek verilmiş fotoğraflardı." dedi.MalatyaMalatya'da taksici esnafı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer aldı.Taksici esnaf Abdullah Altuntaş , haber kategorisinde Khaled Akasha'nın " Suriye 'nin çocukları", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Burak Akbulut 'un "Karatenin sultanları" adlı fotoğrafına oy verdi.Altuntaş, fotoğrafları seçmekte zorlandığını dile getirerek, "3 fotoğraf oyladım, 3'ü de birbirinden güzel fotoğraflar." diye konuştu.Taksici esnafı Mehmet Yetkin de haber kategorisinde Özkan Bilgin 'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı", Andreas Gebert'in "Kıran kırana" adlı fotoğrafı için oy kullandı.GaziantepGaziantep'te ise gazeteciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.İHA muhabiri Said Vakkas Yağcı, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi", spor kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Ata sporu" fotoğrafına oy verdi.Yağcı, fotoğrafları seçmekte zorlandığını belirterek, "Meslektaşlarımın emeğine sağlık. Çok zorlu koşullarda çalışıyoruz. Bazı fotoğraflar da riskli bölgelerde çekilmiş. Fotoğrafların hepsi de birbirinden güzel. Seçmekte zorlandım ama en çok etkilendiğim fotoğrafları seçtim." şeklinde konuştu. DHA muhabiri Mustafa Kanlı da haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Direnişe engel yok", yaşam kategorisinde Yahya Sezgin'in "Bir avuç arı", spor kategorisinde de Veli Gürgah'ın "Gomis'in sevinci" fotoğrafı için oy kullandı.Kanlı, fotoğrafları çok beğendiğini dile getirerek, "Duygular çok iyi yansıtılmış. Zor koşullarda çekilen fotoğraflar var. Çok zorlansam da ilk beğendiklerimi seçtim." dedi.